Американского велосипедиста атаковала птица

Американского велосипедиста-любителя атаковала птица. Видео было опубликовано на YouTube-канале ViralHog.

«Я просто катался на велосипеде и развлекался, когда некоторые пернатые друзья решили присоединиться ко мне на прогулке. Кажется, сороки открыли сезон раньше обычного», — прокомментировал произошедшее мужчина.

Птица более десяти раз ударила велосипедиста по шлему, после чего улетела.

Российский велогонщик швейцарской команды Katusha-Alpecin Максим Бельков подвергся нападению болельщика во время 12-го этапа веломногодневки «Вуэльта Испании».