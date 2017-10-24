Тамбовский велосипедист чудом увернулся от двух локомотивов на железной дороге

Видео: SMStmb / Youtube SMStmb

Велосипедист решил проехать через опущенный шлагбаум на железнодорожном переезде и чудом увернулся от двух локомотивов. Необычный инцидент зафиксировал автомобильный регистратор одного из пользователей Youtube.

Как указал автор видео, запись была сделана в Тамбове 23 октября. На ней видно, как автомобиль, с которого ведется съемка, останавливается перед железной дорогой, по которой идет товарный поезд. Неожиданно в кадре появляется велосипедист. Игнорируя движение локомотива, опущенный шлагбаум и барьеры, он выезжает на переезд, чудом не столкнувшись с последним вагоном «товарняка». В следующую секунду проходит другой локомотив с противоположной стороны.

Машинисту пришлось применить экстренное торможение. «Чудак на "велике" жив, с места происшествия скрылся. Поезд стоял минут 15 до выяснения обстоятельств ЧП», — подписал пользователь.

6 октября во Владимирской области на железнодорожных путях в районе станции Покров заглох пассажирский автобус. Машинист пассажирского поезда №60 сообщением Санкт-Петербург – Нижний Новгород применил экстренное торможение, но расстояние до полной остановки состава было недостаточным. Погибли 16 человек.