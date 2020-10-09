Россиянка полгода держала новорожденную дочь в шкафу

Жительница Карпинска Свердловской области полгода держала новорожденную дочь в шкафу — ребенок жил в сумке. Об этом сообщает издание Е1.ru

37-летняя россиянка рассталась с мужем в начале года и проживала с двумя детьми: 13-летним мальчиком и 3-летней девочкой. На учете по беременности не состояла и не рожала в роддоме, а после ее рождения третьего ребенка сказала всем, что он умер. Именно старший сын спас новорожденную сестру от голодной смерти, тайком от матери подкармливая ее. При этом он никому ничего не рассказывал. Средняя дочь в детском саду говорила, что у нее дома есть кукла «как живая», однако воспитатели не придавали этому значения.

Младенца обнаружили случайно гости во время застолья. Девочка была истощена. Подруги матери забрали ребенка с собой и обратились в полицию. «Я не знаю, что она дальше собиралась делать, как прятать ее, или убить ее хотела? Дети у нее адекватные, дочка в садик ходит, одетые, чистые, я не знаю, почему она так к этому ребенку отнеслась. Вроде адекватная, работала», — рассказала одна из них.

Сейчас девочка находится в больнице в тяжелом состоянии. По предварительным данным, у нее гипотрофия третьей степени. Также врачи подозревают другие серьезные заболевания. В отношении матери возбуждено уголовное дело по статье 156 УК РФ «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего ребенка».

Ранее сообщалось о бразильянке, которая убила своего трехлетнего сына, положила его труп в пакет с игрушками и попыталась покончить с собой. По одной из версий, женщина поступила так из ревности — муж уделял ей слишком мало времени, проводя его с ребенком.