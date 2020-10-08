Случайно заперший дочь в машине отец отказался ломать окно и потерял ребенка

Житель Лас-Вегаса, штат Невада, случайно запер годовалую дочь в своей новой машине. Мужчина не стал разбивать окна, так как был не в состоянии оплатить ремонт. Оставленный на жаре ребенок умер, пока 27-летний Сидни Дил пытался найти выход из ситуации, пишет журнал People.

В день инцидента на место прибыли сотрудники полиции. Они предложили разбить окна, взломать дверь или вызвать эвакуатор, но мужчина отказался от всех перечисленных вариантов и заявил, что с ребенком все будет в порядке, так как в машине работает кондиционер. Позже он позвонил брату. Тот тоже приехал, но не нашел другого варианта, кроме как разбить окно. Отец девочки отговорил его и вызвал эвакуатор. Спустя какое-то время маленькая Саях перестала двигаться. Сидни решил, что она уснула. Один из полицейских все же разбил окно, но было уже поздно.

Сотрудники правоохранительных органов отметили, что пока девочка была заперта в машине, нынешняя возлюбленная отца ребенка нашла для него специалиста, который смог бы взломать дверь, но Сидни не устроила стоимость услуги, и он отказался.

В ходе разбирательств выяснилось, что родители девочки после расставания получили право на совместную опеку. Мать ребенка рассказала Review Journal, что о смерти дочери ей по телефону сообщила соседка. Женщина заявила, что Сидни забрал у нее дочь прошлой зимой и с тех пор разрешал ей лишь ненадолго приезжать с визитами. Она выразила надежду, что Дил ответит за смерть Саях.

Ранее в октябре сообщалось, что в США женщина случайно сбила свою трехлетнюю дочь, пытаясь припарковаться.