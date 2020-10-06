Американка убила дочь при попытке припарковаться

Жительница округа Льюзерн, штат Пенсильвания, США, случайно сбила свою трехлетнюю дочь, пытаясь припарковаться. Об этом сообщает The Daily Mirror.

В день происшествия девочка вместе с близкими отмечала день рождения своей тети в парке. Родные утверждают, что маленькая Каталина издалека заметила подъезжающий внедорожник и побежала к нему, чтобы встретить мать. Та ребенка не заметила и сдала назад, пытаясь припарковать автомобиль.

Сильный удар сбил девочку с ног. «Многие люди кричали, дети были растеряны. Это было ужасно», — рассказал очевидец Стивен Оливарес. Несмотря на усилия сотрудников местной больницы, спасти Каталину не удалось.

Тетя погибшей рассказала, что при жизни она была очень смышленой и всегда улыбалась. Семья девочки пришла на место аварии 4 октября, чтобы почтить ее память и выпустить в небо воздушные шары.

Ранее в октябре пьяная 29-летняя россиянка без водительских прав насмерть сбила десятилетнего мальчика в Челябинской области. Женщина врезалась в скутер, на котором ехал ребенок вместе с двумя другими детьми.