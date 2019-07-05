Пьяная многодетная мать на Chevrolet сбежала от ДПС и сбила полицейского

Видео: 71.мвд.рф/

Полицейские задержали многодетную мать в Дубенском районе Тульской области: женщина села в автомобиль в состоянии алкогольного опьянения, попыталась скрыться от экипажа ДПС и сбила инспектора ГИБДД. Видеозапись инцидента в пятницу, 5 июля, публикует региональное управление МВД.

Как сообщили в главке, 4 июля экипаж ДПС заметил, как 30-летняя женщина на автомобиле Chevrolet Cruze совершала опасные маневры. Требование об остановке она проигнорировала, тогда экипаж ДПС начал преследовать ее. Через некоторое время машина остановилась, но выходить из машины подозреваемая отказалась; при этом в салоне находился полуторагодовалый ребенок — отпускать его женщина также отказалась и заблокировала двери.

В ходе переговоров водитель тронулась с места, наехала на инспектора и протащила его на капоте несколько сотен метров. Позже полицейского госпитализировали — медики констатировали у него черепно-мозговую травму и перелом руки. В настоящее время подозреваемая задержана, решается вопрос о возбуждении в отношении нее уголовного дела.

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