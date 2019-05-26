Сын бывшего российского сенатора намеренно сбил инспектора ДПС в Москве

@ENews112 / Telegram

Тимур Галлямов, сын бывшего члена Совета Федерации Амира Галлямова, сбил сотрудника ДПС в Москве. Видео инцидента опубликовал Telegram-канал 112.

Инспекторы остановили 27-летнего Галлямова ночью 26 мая на Кутузовском проспекте. Мужчина, находясь за рулем внедорожника Toyota Land Cruiser, отказался предоставить документы и уехал. Вскоре он остановился перед светофором, и тогда полицейские покинули патрульную машину, чтобы задержать Галлямова, но тот сбил одного из них и снова скрылся.

Сообщается, что позднее нарушитель был задержан. Telegram-канал Baza уточняет, что первая погоня длилась 20 минут, вторая — 15. Отмечается, что Галлямов странно себя вел, «был то взвинчен, то подавлен».

В 2010 году Амир Галлямов, в то время сенатор от Амурской области, имел самый большой автопарк среди всех тогдашних членов Совета Федерации, сообщало издание «Порт Амур». Журналисты обнаружили в его декларации 12 машин, в том числе три Toyota Land Cruiser. Политик судился с этим изданием, но уже из-за другой статьи, и проиграл.

Верхнюю палату парламента Галлямов-старший покинул в декабре 2011-го, затем полгода работал в правительстве Московской области. До политической карьеры, начавшейся в 2007-м, он был бизнесменом.

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