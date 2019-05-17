Нелепая погоня спецназа за подозреваемым попала на видео

Видео: @ShadenFM / Twitter

В интернете появилось видео курьезной погони сотрудников правоохранительных органов за подозреваемым. Ролик в пятницу, 17 мая, опубликован в Twitter-аккаунте пользователя под ником ShadenFM.

Город, где происходит действие, неизвестен, но распространители видео заявляют, что там фигурирует «спецназ Росгвардии».

На кадрах видно, как сотрудники сидят в засаде в автомобиле «Газель», наблюдая за мужчиной, к которому подходит компания. Вместе они садятся в машину, после чего выбегают сотрудники, но подозреваемые уезжают. Те начинают их преследовать, а в отдалении едет «Газель» с остальными участниками «погони».

Как сообщил «Ленте.ру» официальный представитель Росгвардии Валерий Грибакин, данное видео является «красиво смонтированным художественным роликом», а запечатленные там люди не имеют отношения к ведомству. «Документальных следов» подобной операции в архиве Росгвардии не нашлось, отметил он.

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