Рукопожатие главы Росгвардии с «террористом» попало на видео

В распоряжении редакции Znak.com оказалась видеозапись инцидента, произошедшего 3 октября у Кремля, когда водитель внедорожника Mercedes Gelandewagen угрожал взорвать в автомобиле газовый баллон и требовал встречи с руководством страны. На записи видно, как глава Росгвардии Виктор Золотов пожимает мужчине руку.

Видео смонтировано, лица сотрудников спецслужб закрыты плашками. На записи нет момента, на котором Золотов садится во внедорожник. Золотов покинул внедорожник со стороны пассажирского сиденья одновременно с водителем и обменялся с ним рукопожатием. После этого на мужчину надели наручники, при этом сотрудники спецслужб обращались с нарушителем вежливо.

Издание опубликовало еще одно видео, на котором слышны переговоры сотрудника Федеральной службы охраны и водителя. В ответ на просьбу охранника покинуть территорию мужчина требует встречи с главой Росгвардии или президентом. Он также просит не провоцировать его и показывает через стекло ксерокопии охотничьего билета и справки о том, что он «нормальный».

4 октября бывший советник Золотова Александр Хинштейн сообщил, что глава Росгвардии лично приехал на место происшествия и уговорил водителя сдаться, однако в сети усомнились в подлинности этого факта. В ответ Золотов опубликовал на сайте ведомства официальное заявление, в котором сообщил, что «никогда не участвовал ни в каких срежиссированных действиях и PR-акциях», а всех сомневающихся пригласил на Северный Кавказ для совместной борьбы с незаконными террористическими группами.

3 октября 41-летний Дмитрий Шалай за рулем внедорожника Mercedes Gelandewagen подъехал к Красной площади и угрожал взорвать газовый баллон. Против него возбуждено уголовное дело о хулиганстве.

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