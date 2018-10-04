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Глава Росгвардии пригласил на Северный Кавказ усомнившихся в его героизме

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Виктор Золотов

Глава Росгвардии ответил на обвинения в инсценировке задержания подрывника на Красной площади, пригласив всех «сомневающихся» в поездку на Северный Кавказ. Официальное заявление Виктора Золотова в четверг, 4 октября, опубликовано на сайте ведомства.

«В.В. Золотов официально заявляет, что никогда не участвовал ни в каких срежиссированных действиях и PR-акциях. А сомневающихся (...) представителей интернет-сообщества и искателей альтернативных точек зрения главнокомандующий приглашает вместе с ним посетить регионы Северного Кавказа, где личный состав Росгвардии совместно с представителями других специальных служб ежедневно участвует в пресечении деятельности террористических групп и банд-формирований», — говорится в сообщении.

После этого Золотов предложил критикам «самолично преодолеть несколько горных перевалов и ощутить всю прелесть выполняемой сотрудниками и военнослужащими работы».

В Росгвардии рассказали о случившемся 3 октября: уроженец Приморского края Дмитрий Шалай приехал на Красную площадь и потребовал от сотрудников правоохранительных органов личной встречи с президентом России или главой Росгвардии, а в случае отказа угрожал устроить взрыв.

После того как Золотов прибыл на место происшествия, он попросил Шалая выйти из машины и провел с ним переговоры на улице. Получив подтверждение того, что в салоне авто «террориста» лежит рюкзак с взрывным устройством и газовый баллон, директор Росгвардии объяснил нарушителю о необходимости их обезвреживания, а затем лично извлек предметы с заднего сидения и передал сотрудникам специальных служб.

«Планировавший совершить подрыв мужчина сообщил, что длительный промежуток времени пытается встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным, чтобы рассказать ему о проблемах в уголовно-исполнительной системе. Особенно о нарушениях в организации деятельности учреждений исполнения наказания», — говорится в сообщении Росгвардии.

В последующем разговоре с Шалаем генерал «высказал сожаление относительно избранного им противоправного способа донесения своей информации до руководства страны».

Приморский бизнесмен был задержан сотрудниками правоохранительных органов, в отношении него возбуждено уголовное дело о хулиганстве.

Видео: Телеканал ТВ Центр / Facebook
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