Защитившего Путина от «террориста» главу Росгвардии обсмеяли

Рассказанная депутатом Госдумы Александр Хинштейном история о главе Росгвардии Викторе Золотове, который якобы лично обезвредил «террориста», требовавшего встречи с президентом России Владимиром Путиным, превратилась в мем. Пользователи сети вообразили, на какие еще геройства способен глава Росгвардии.

«Было бы и впрямь круто, если бы Виктор Золотов перевел старушку через улицу, или снял котенка с дерева», — пишет в Telegram-канале «Расстрига» журналист Сергей Доренко.

Пользователи сомневаются в том, что Золотов действительно сам предотвратил взрыв автомобиля. Telegram-каналы, специализирующиеся на криминале, отмечают, что фотографий и видео, подтверждающих присутствие главы ведомства на месте происшествия, нет. Канал «Методичка» пишет, что переговоры с бизнесменом Дмитрием Шалаем, угрожавшим взорвать автомобиль, возле Кремля вел генерал-лейтенант ФСО Сергей Хлебников. В официальном отчете правоохранительных органов также не упоминается, что Золотов участвовал в переговорах.

«Со слов Шалая, он приехал для встречи с генералом В.В. Золотовым. В ходе проведения переговоров с сотрудниками ФСБ России, ФСО России, УУР ГУ МВД России по городу Москве, ЦПЭ ГУ МВД России по городу Москве Шалай был задержан и доставлен в ОП для дальнейшего разбирательства», — приводит текст сводки Telegram-канал «Опер слил».

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Шалай въехал на Mercedes Gelandewagen на Красную площадь, на Васильевском спуске его остановили сотрудники ДПС. По словам Хинштейна, бывшего советника главы Росгвардии, Шалай требовал личной встречи с Путиным или с Золотовым. В официальной сводке о требовании встретиться с Путиным не упоминалось.

Критики в сети полагают, что рассказ о поступке Золотова призван подавить негатив, вызванный его сентябрьским обращением к оппозиционеру Алексею Навальному. Он вызвал политика на дуэль, пообещав сделать из него «сочную отбивную». Так глава силового ведомства отреагировал на опубликованное Фондом борьбы с коррупцией расследование о нарушениях в Росгвардии. В частности, в нем говорилось, что Росгвардия закупала для своих нужд продукты по завышенным ценам.

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