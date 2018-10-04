Глава Росгвардии лично приехал к требовавшему встречи с Путиным «террористу»

Глава Росгвардии Виктор Золотов лично предотвратил теракт, выехав на личную встречу с мужчиной, который угрожал взорвать машину в Москве. Об этом сообщил депутат Госдумы Александр Хинштейн, передает ТАСС.

По его словам, сотрудники ДПС остановили автомобиль на Васильевском спуске и сделали замечание о нарушении правил дорожного движения. В ответ водитель потребовал организовать личную встречу с президентом России Владимиром Путиным или с главой Росгвардии Виктором Золотовым, пообещав, что в случае отказа он взорвет находящийся в машине баллон с газом.

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«Виктору Васильевичу доложили об этой ситуации, и он принял решение поговорить с человеком сам. Подъехал на место, сел к нему в машину, переговорил, успокоил, убедил его сдаться», — рассказал Хиштейн. В машине действительно был обнаружен баллон с газом, который Золотов достал из салона вместе с водителем, уточняет он. Затем глава Росгвардии отдал ключи от машины представителям ФСО, а мужчина был задержан.

Парламентарий добавил, что владельцем автомобиля оказался приморский предприниматель, у которого возникли проблемы с бизнесом, не связанные с Росгвардией.

11 сентября глава Росгвардии Виктор Золотов вызвал оппозиционера Алексея Навального на дуэль в ответ на опубликованное Фондом борьбы с коррупцией (ФБК) расследование о госзакупках в ведомстве. «Я просто вызываю вас на поединок — на ринг, татами, куда угодно, где обещаю сделать из вас хорошую, сочную отбивную», — заявил генерал. 3 октября стало известно, что поставщик продуктов, который фигурирует в расследовании ФБК о госзакупках на поставку продовольствия Росгвардии, подал в суд на Навального.

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