Росгвардия прокомментировала выступление Золотова

Видеообращение директора Росгвардии Виктора Золотова к оппозиционеру и главе Фонда борьбы с коррупцией Алексею Навальному было сделано по собственной инициативе руководителя ведомства. Об этом заявили ТАСС в пресс-службе силовой структуры.

«Все обращения и интервью директор Росгвардии делает исключительно по собственной инициативе», — отметил собеседник агентства.

По его словам, ролик был размещен на официальном ресурсе Росгвардии сразу после записи.

Золотов пообещал превратить Навального в «отбивную» на дуэли в ответ на опубликованное Фондом борьбы с коррупцией расследование о сомнительных госзакупках в ведомстве. Ролик появился на YouTube-канале Росгвардии 11 сентября.

Заявление генерала не стали критиковать в Кремле, а в Госдуму позднее был внесен проект дуэльного кодекса.

13 сентября сообщалось, что в Белгородской области росгвардейцев обязали реагировать на критические сообщения в адрес ведомства в социальных сетях дизлайками и комментариями.

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