Появились подробности переговоров главы Росгвардии с хулиганом

В отношении мужчины, которого глава Росгвардии Виктор Золотов уговорил сдаться, возбуждено уголовное дело. Об этом в четверг, 4 октября, сообщил депутат Госдумы Александр Хинштейн в Twitter.

«В отношении задержанного уже возбуждено уголовное дело о хулиганстве. По предварительной информации, ранее он судим. Встречи с В. Золотовым требовал, чтобы передать через него президенту информацию о беззакониях, творящихся в уголовно-исполнительной системе», — написал парламентарий.

Ранее 4 октября Хинштейн рассказал, что глава Росгвардии предотвратил теракт, согласившись переговорить с водителем внедорожника Mercedes Gelandewagen, который приехал к Красной площади и угрожал взорвать газовый баллон в машине. Мужчина требовал личную встречу с президентом России Владимиром Путиным или с главой Росгвардии Виктором Золотовым.

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«Виктору Васильевичу доложили об этой ситуации, и он принял решение поговорить с человеком сам. Подъехал на место, сел к нему в машину, переговорил, успокоил, убедил его сдаться», — рассказал Хинштейн. В машине действительно был обнаружен баллон с газом, который Золотов достал из салона вместе с водителем, уточняет он. Затем глава Росгвардии отдал ключи от машины представителям ФСО, а мужчина был задержан.

Парламентарий добавил, что владельцем автомобиля оказался приморский предприниматель, у которого возникли проблемы с бизнесом, не связанные с Росгвардией.

Telegram-канал 112 сообщал, что мужчину зовут Дмитрий Шалай, ему 41 год. Он приехал в столицу на своем Gelandewagen из Приморья.

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