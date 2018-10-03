Водитель Gelandewagen у стен Кремля пригрозил суицидом

Полиция задержала водителя внедорожника Mercedes Gelandewagen, который на Васильевском спуске в Москве угрожал взорвать газовый баллон в автомобиле. Об этом «Ленте.ру» сообщил источник в правоохранительных органах.

Мужчина пытался проехать под знак «кирпич» на Красную площадь, был остановлен сотрудниками правоохранительных органов.

Его в настоящее время доставили в отдел полиции.

Территорию Васильевского спуска оцепила полиция, передает «Интерфакс». Автомобиль, в котором, предположительно, находился мужчина, стоял около храма Василия Блаженного. Переговоры с угрожавшим вели люди в штатском.

Осведомленный источник агентства сообщил, что водитель требовал встречи с руководством страны и угрожал покончить с собой.

Telegram-канал 112 сообщил, что мужчину зовут Дмитрий Шалай, ему 41 год. Он приехал в столицу на своем Gelandewagen из Приморья.

«Крыша у него течет капитально. Номера на "Гелике" как и ожидалось 666, регион 25. Через всю Россию ехал. Устал, наверное», — говорится в сообщении.

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