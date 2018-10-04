Бывший советник главы Росгвардии отказался доказывать его встречу с хулиганом

Бывший советник главы Росгвардии по идеологии Александр Хинштейн высказался по поводу личного участия Виктора Золотова в переговорах с мужчиной, который угрожал взорвать баллон с газом на Васильевском спуске. Об этом в четверг, 4 октября, передает радиостанция «Говорит Москва».

«Мне лично доказательства никакие не требуются, потому что я это твердо знаю. Это отражено в конкретных документах. Кто хочет в это не верить, это дело тех, кто не верит. Переубеждать кого-либо никто не настроен. Тем более, хочу отметить, что вообще эта ситуация мной была озвучена вчера неофициально. Я больше не работаю в Росгвардии, я сотрудник Государственной Думы. Я посчитал, что эта информация имеет значение, оно общественно значимое. Если вы посмотрите, то на сайте Росгвардии в сообщениях, идущих от лица пресс-службы Росгвардии, эта ситуация никак не комментируется», — заявил он.

Журналисты усомнились в том, что глава Росгвардии лично принял участие в инциденте. В частности, они отмечают, что нет ни видео, ни фото, подтверждающих присутствие кортежа Золотова вблизи Красной площади и генерала лично в момент переговоров.

Ранее 4 октября Хинштейн рассказал, что глава Росгвардии предотвратил теракт, согласившись переговорить с водителем внедорожника Mercedes Gelandewagen, который приехал к Красной площади и угрожал взорвать газовый баллон в машине. Мужчина требовал личную встречу с президентом России Владимиром Путиным или с главой Росгвардии Виктором Золотовым.

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«Виктору Васильевичу доложили об этой ситуации, и он принял решение поговорить с человеком сам. Подъехал на место, сел к нему в машину, переговорил, успокоил, убедил его сдаться», — рассказал Хинштейн. В машине действительно был обнаружен баллон с газом, который Золотов достал из салона вместе с водителем, уточняет он. Затем глава Росгвардии отдал ключи от машины представителям ФСО, а мужчина был задержан.

Telegram-канал 112 сообщал, что мужчину зовут Дмитрий Шалай, ему 41 год. Он приехал в столицу на своем Gelandewagen из Приморья.

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