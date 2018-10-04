Опубликовано видео переговоров главы Росгвардии с «террористом» у стен Кремля

Видео: Телеканал ТВ Центр / Facebook

Встреча главы Росгвардии Виктора Золотова с бизнесменом, угрожавшим взорвать себя у стен Кремля, попала на видео. Запись переговоров в четверг, 4 октября, опубликовал телеканал «ТВ Центр» на своей странице в Facebook.

На кадрах видно, как Золотов подходит к внедорожнику «террориста» на Красной площади, несколько минут разговаривает с водителем и уговаривает сдаться. После этого мужчину задерживают сотрудники правоохранительных органов.

Инцидент произошел 3 октября. Приморский бизнесмен приехал к Красной площади на своем Mercedes Gelandewagen и угрожал взорвать в машине газовый баллон. Он требовал личной встречи с президентом России Владимиром Путиным или с главой Росгвардии Виктором Золотовым. После того как Золотову доложили о ситуации, он принял решение поговорить с человеком лично и успокоить его.

В отношении приморского бизнесмена возбуждено уголовное дело о хулиганстве.

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