Капитан Росгвардии устроил разборки с водителем «Оки» и попал на видео

В Подмосковье водитель «Оки» снял на видео дорожные разборки с капитаном Росгвардии, требовавшим отдать ему водительское удостоверение. Запись конфликта во вторник, 17 апреля, публикуют «Вести».

На кадрах видно, как мужчина в форме подходит к автору видео и со словами «Ты че, попутал?» требует показать документы. Затем он, судя по всему, отбирает у оппонента телефон — запись восстанавливается только в конце разговора.

Водитель также успел запечатлеть машину силовика: он передвигался на Toyota Land Cruiser Prado стоимостью более двух миллионов рублей.

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