Водитель сбил насмерть подростка после выпускного вечера

Водитель пикапа сбил насмерть девочку-подростка, которая возвращалась домой после школьного выпускного вечера. Об этом сообщает Metro.

Происшествие случилось в пятницу, 28 июня, в районе Норт-Девон, Великобритания. 16-летняя выпускница, личность которой не раскрывается, направлялась домой из отеля «Барнстапл», где состоялся праздник. В 00:40 на дороге А361 ее сбил автомобиль Nissan.

«Мы выражаем наши соболезнования семье погибшей. После проверки мы выяснили, что девушка оставалась на выпускном до его завершения в 23:00. Мы не в курсе, что случилось после этого и каким образом они [выпускники] добирались до дома», — прокомментировал сотрудник отеля Эндрю Моусдейл.

Отмечается, что на вечеринке алкогольных напитков не подавалось. В настоящий момент полиция выясняет обстоятельства произошедшего.

В июне в польском городе Рыбник, Силезское воеводство, женщина насмерть сбила инструктора по вождению во время экзамена. По словам полицейских, скорее всего, инструктор работал с другим учеником, когда в него врезалась 68-летняя женщина. Он скончался на месте от полученных травм.

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