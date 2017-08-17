Оставленный в машине на жаре двухлетний мальчик умер в Австрии

Австрийская полиция расследует причины смерти двухлетнего мальчика, которого 17-летняя мать оставила в автомобиле на 30-градусной жаре. Об этом в четверг, 17 августа, сообщает APA со ссылкой на представителя полиции Райнера Фица (Rainer Fitz).

Инцидент произошел во вторник, 15 августа, в городе Блуденц на западе Австрии. Женщина, имя которой не называется, сообщила полицейским, что вместе со своим другом приехала сюда из Тироля. В пути ребенок уснул, и по приезду она не хотела его будить. Взрослые ушли в дом, где также уснули после долгой дороги, а мальчик остался спать в автомобиле.

Спустя несколько часов мать вернулась к авто, но ребенок был уже мертв.

Полиция предполагает, что мальчик скончался из-за жары, однако точная причина смерти станет известна после вскрытия. Его проведут в четверг в Инсбруке.

Если подтвердится, что ребенок погиб от жары, матери будет предъявлено обвинение в непредумышленном убийстве, заявили в полиции.

В июле в России запретили оставлять детей младше семи лет без присмотра взрослых в машине. Соответствующие поправки внесены в Правила дорожного движения.