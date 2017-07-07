В эвакуированном на подмосковную штрафстоянку автомобиле обнаружили ребенка

В Серпуховском районе Московской области на штрафстоянку доставили автомобиль с восьмилетним ребенком в салоне, передает Вести.Ru.
По данному факту проводится полицейская проверка.
Перед эвакуацией, по словам очевидцев, автомобиль осмотрели три человека. Они утверждают, что никого в салоне не видели.
Родители пытались догнать машину дорожной службы.
Ранее в феврале автомобиль со спящим двухлетним ребенком эвакуировали в Иркутске. Отец и мать оставили машину на парковке для инвалидов у торгового центра и вернулись на стоянку через 25 минут. В полиции отметили, что затонированные стекла автомобиля не позволили увидеть, что внутри находится ребенок.
В июле правительство запретило оставлять детей младше семи лет без присмотра взрослых в машине. Соответствующие поправки внесены в Правила дорожного движения.