В эвакуированном на подмосковную штрафстоянку автомобиле обнаружили ребенка

В Серпуховском районе Московской области на штрафстоянку доставили автомобиль с восьмилетним ребенком в салоне, передает Вести.Ru.

По данному факту проводится полицейская проверка.

Перед эвакуацией, по словам очевидцев, автомобиль осмотрели три человека. Они утверждают, что никого в салоне не видели.

Родители пытались догнать машину дорожной службы.

Ранее в феврале автомобиль со спящим двухлетним ребенком эвакуировали в Иркутске. Отец и мать оставили машину на парковке для инвалидов у торгового центра и вернулись на стоянку через 25 минут. В полиции отметили, что затонированные стекла автомобиля не позволили увидеть, что внутри находится ребенок.

В июле правительство запретило оставлять детей младше семи лет без присмотра взрослых в машине. Соответствующие поправки внесены в Правила дорожного движения.