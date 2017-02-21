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В Иркутске эвакуировали автомобиль со спящим двухлетним ребенком

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В Иркутске эвакуировали автомобиль со спящим ребенком. Об этом «Интерфаксу» рассказали в региональном главке МВД.

«Семейная пара припарковала свой автомобиль Opel Mokka на парковке для лиц с ограниченными возможностями у торгового центра "Комсомолл" и отправилась по магазинам, оставив в детском удерживающем устройстве своего сына, которому в апреле исполнится два года», — отметили в главке. Когда родители вернулись спустя 25 минут, машина была эвакуирована.

Отмечается, что стекла автомобиля были затонированы, поэтому увидеть ребенка было невозможно. Также на машине отсутствовали знаки, указывающие на то, что в салоне может находиться ребенок.

Позднее мальчика родители забрали вместе с автомобилем на штрафстоянке, ребенок не пострадал.

Отца мальчика оштрафовали на пять тысяч рублей по статье 12.19 КоАП РФ («Нарушение правил остановки или стоянки транспортных средств»). Также оба родителя привлечены к административной ответственности за неисполнение своих обязанностей.

В мае 2016 года в Москве в районе ВДНХ сотрудники службы эвакуации обнаружили в перегретом салоне закрытой машины пятимесячного мальчика. Машину собирались забрать из-за парковки автомобиля в запрещенном месте. Родителей ребенка удалось обнаружить только спустя час. В отношении отца мальчика составлен протокол об административном нарушении.

Летом 2015 года Павел Астахов, который тогда был уполномоченным по правам ребенка при президенте России, предложил привлекать к административной ответственности родителей, которые оставляют без присмотра детей в возрасте до шести лет.

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