Державшую младенца в шкафу россиянку отправили в психиатрическую клинику

Жительницу Карпинска, которая полгода держала новорожденную дочь в шкафу, отправили в психиатрическую больницу. Об этом сообщила уполномоченная по правам ребенка в России Анна Кузнецова. Ее слова передает РИА Новости.

«[Мать] проходит обследование, в отношении нее возбуждены уголовные дела», — сообщила омбудсмен. Пострадавший ребенок сейчас находится в тяжелом состоянии. В 6 месяцев девочка весит 3 килограмма.

Кузнецовой уже удалось связаться с врачами Национального медицинского исследовательского центра здоровья детей, которые готовы при необходимости проконсультировать свердловских специалистов и помочь ребенку.

Ранее стало известно, что младенца нашли в истощенном состоянии. 37-летняя жительница Карпинска полгода держала новорожденную дочь в шкафу — девочка жила в сумке. Все это время ребенка подкармливал старший сын. Младенца обнаружили подруги женщины, забрали с собой и обратились в полицию. Мать не состояла на учете по беременности и не рожала в роддоме.

Полиция возбудила в отношении женщины уголовное дело по статье 156 УК РФ («Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего ребенка»).