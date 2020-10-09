Раскрыты обстоятельства рождения запертой на полгода в шкафу российской девочки

Жительница города Карпинск Свердловской области, которая полгода прятала младенца в шкафу, узнала о беременности примерно на пятом месяце, но не решилась на аборт из-за большого срока и никому не рассказала о ребенке. Об этом «Ленте.ру» сообщил официальный представитель управления МВД по региону Валерий Горелых.

Горелых также раскрыл обстоятельства рождения девочки. По его словам, мать не вставала на учет по беременности, родила в ванной, перерезала пуповину ножницами и самостоятельно обработала зеленкой. Она скрывала от родственников и знакомых новость о третьем ребенке, а двум другим детям, 13-летнему сыну и трехлетней дочери, сказала, что девочку ей дали знакомые «понянчиться».

«Когда дети поинтересовались, когда же заберут девочку, женщина пояснила, что мать малышки якобы перестала выходить с ней на связь, и когда она заберет ребенка — неизвестно», — сказал Горелых. Он добавил, что женщину госпитализировали в специальный стационар, где врачи проверят ее здоровье.

Официальный представитель управления Следственного комитета по Свердловской области Александр Шульга сообщил «Ленте.ру», что в отношении матери заведено уголовное дело по пункту «г» части 2 статьи 117 УК («Истязание в отношении лица, заведомо находящегося в беспомощном состоянии в силу малолетнего возраста»). До этого МВД возбудило уголовное дело по статье 156 УК («Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего ребенка»). Двух детей россиянки передали под опеку родственникам. Генпрокуратура взяла на контроль расследование уголовных дел и проверки, сообщили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что шестимесячную девочку нашли истощенной, она находится в тяжелом состоянии. По предварительным данным, у нее гипотрофия третьей степени, но врачи подозревают другие серьезные заболевания. Из Карпинска ее перевезут в детскую больницу №1 в Екатеринбурге. Старший сын тайком подкармливал девочку, но никому ничего не рассказывал. Младенца обнаружили случайно гости во время застолья, подруги матери забрали ее с собой и обратились в полицию. Они рассказали, что женщина работает и следит за двумя другими детьми.