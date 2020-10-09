Оксана Пушкина объяснила поведение спрятавшей дочь на полгода в шкаф россиянки

Зампредседателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей, депутат и телеведущая Оксана Пушкина объяснила поведение спрятавшей новорожденную дочь на полгода в шкаф жительницы города Карпинск Свердловской области. Женщина могла быть психически нездорова, предположила Пушкина в разговоре с радиостанцией «Говорит Москва».

«Я могу только предполагать, когда тебя бьет мужчина, когда ты от него сбегаешь с двумя детьми, укрываешься, то ребенок, рожденный от этого тирана, он напоминает тебе о нем, об этом тиране. (...) Ты могла сойти с ума в этот момент. Ты могла подвергнуть себя испытанию гормонами, которых всплеск невероятный при родах, и ты могла поехать головой, проще говоря», — заявила депутат.

В сложившейся ситуации, по мнению Пушкиной, виноваты и люди из окружения россиянки, которые не обратили внимание на ее состояние.

Шестимесячную девочку нашли истощенной, она находится в тяжелом состоянии. По предварительным данным, у нее гипотрофия третьей степени, но врачи подозревают другие серьезные заболевания. Из Карпинска ее перевезут в детскую больницу №1 в Екатеринбурге. Старший сын тайком подкармливал девочку, но никому ничего не рассказывал. Младенца обнаружили случайно гости во время застолья, подруги матери забрали ее с собой и обратились в полицию. Они рассказали, что женщина работает и следит за двумя другими детьми.