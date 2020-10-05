В России трехлетний ребенок впал в кому и умер после визита к стоматологу

В Махачкале (Дагестан) трехлетний ребенок впал в кому в одной из местных стоматологических клиник и умер на следующий день после визита к врачу. Об этом сообщается на сайте регионального управления Следственного комитета (СК).

По версии следствия, во время оказания стоматологических услуг у пациента остановилось сердце. Врачи клиники провели реанимационные действия, после чего ребенка госпитализировали в детскую республиканскую клиническую больницу. Там он скончался на следующий день.

Возбуждено уголовное дело по пункту «в» части 2 статьи 238 УК («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни потребителя, повлекшие по неосторожности смерть человека»). Причина смерти ребенка пока не установлена.

Ранее в Оренбурге девятилетняя девочка умерла после удаления зуба. По словам медиков, смерть девочки наступила из-за того, что она не вышла из наркоза. Как заявил анестезиолог после смерти ребенка, он «сделал все, что мог». Родители девочки обратились в правоохранительные органы.