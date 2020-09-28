Девятилетняя россиянка умерла после операции по удалению зуба

В Оренбурге девятилетняя девочка умерла после простой операции на челюсть — удаления зуба. Об этом сообщило издание Orenday.

По данным издания, медики обнаружили, что у ребенка вырос лишний зуб на верхней челюсти, который мешал расти коренному. 23 сентября друг семьи отвез девочку в больницу, операция состоялась на следующий день. По словам медиков, смерть девочки наступила из-за того, что она не вышла из наркоза. Как заявил анестезиолог после смерти ребенка, он «сделал все, что мог».

Родители девочки обратились в правоохранительные органы. В прокуратуре Оренбургской области уточнили, что операция была плановая, ее проводили врачи Областной детской клинической больницы. Ведомство начало проверку. Orenday уточнило, что на вскрытии тела присутствовал прокурор, однако медиков, оказывавших помощь ребенку, на процедуру не допустили.

Ранее сообщалось, что жительница города Ишим в Тюменской области потеряла ребенка после обращения в местную больницу с жалобами на аппендицит. Женщина рассказала, что сама приехала в приемное отделение из-за боли в боку, ее направили в роддом. Там россиянку госпитализировали и поставили капельницы, на следующий день боли прошли. По словам женщины, врачи начали говорить, что ребенок не будет жить, и дали ей препарат, вызывающий преждевременные роды, несмотря на то, что другие медики не выявили патологий плода. Тело ребенка россиянке выдали только после настойчивых требований.