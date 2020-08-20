Простая операция сделала российского полицейского беспомощным инвалидом в 27 лет

Простая операция по удалению грыжи сделала полицейского из Новосибирска беспомощными инвалидом в 27 лет — он не может самостоятельно ходить, есть и дышать, у него повреждены сосуды головного мозга. Об этом сообщил телеканал НТВ.

Сергей Дубовский почувствовал боль, когда делал ремонт в новой квартире осенью 2019 года — он хотел сделать его сам для жены и дочери. Его супруга Валерия рассказала, что переживала, когда мужа отправили на операцию. После операции ему поставили диагноз «постгипоксическая энцефалопатия» — он перенес кислородное голодание. Ежедневно Сергею требуется не менее семи процедур, в том числе физическая терапия, эрготерапия для восстановления активности, занятия с логопедом. Его уволили с работы.

Валерия рассказала, что в какой-то момент у мужа начались судороги. Она объяснила, что это произошло из-за отсутствия подачи кислорода, которая должна длиться на протяжении двух часов. Валерия считает, что к этому привела врачебная ошибка, однако медик, проводивший операцию, не признает обвинения. Независимые эксперты, к которым обращалась женщина, считают, что ошибки могли произойти не во время, а после операции.

По словам женщины, она не требует наказывать врача, а хочет восстановить мужа «и забыть это как страшный сон». Она направила в региональный Минздрав досудебную претензию, чтобы получить компенсацию на восстановление, но там ответили, что «нарушений в работе медперсонала не выявили». Тогда Валерия обратилась в суд, в сентябре пройдет второе заседание, на котором назначат дату судебной экспертизы.

В июне сообщалось, что 30-летний россиянин из Иркутской области стал инвалидом первой группы после операции по удалению аппендикса. Он пострадал из-за токсического действия анестетика, однако родственники считают, что причиной стала искусственная кома, в которую его ввели из-за клинической смерти. Мужчину пытались стабилизировать, но через два с половиной месяца отправили в хоспис. Сестра пациента уверяет, что там за ним не ухаживают.