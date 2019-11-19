В России ребенок получил инвалидность из-за ошибок врачей трех больниц

В Петропавловске-Камчатском мальчик стал инвалидом из-за неквалифицированных действий врачей в трех больницах, родители доказали это через суд. Об этом сообщается на сайте прокуратуры Камчатского края.

Проблемы со здоровьем у ребенка начались через месяц после рождения, в декабре 2012 года. Когда малыш плохо себя почувствовал, родители обратились в городскую поликлинику №1. Несмотря на лечение, состояние ребенка ухудшалось. В январе врачи взяли анализы повторно, но никаких проблем не нашли, и родителям порекомендовали обратиться в краевую детскую больницу.

Из-за отсутствия направления в больнице отказали в госпитализации, перенаправив в инфекционную. У родителей уже было медицинское заключение об отсутствии кишечной инфекции, его подтвердили во второй раз. Отмечается, что в ту же ночь ребенка перевезли назад в краевую больницу, где у него открылось кишечное кровотечение, а вскоре произошло кровоизлияние в мозг.

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После неудачного лечения у мальчика начались проблемы со зрением, появились задержки речевого и психического развития, что привело к тяжелой инвалидности. Ребенок регулярно вынужден проходить обследования и лечиться за пределами региона. Родители обвинили в состоянии сына врачей. Так, они утверждают, что ребенку не сделали своевременный анализ на тромбоциты и свертываемость крови, несмотря на имевшиеся основания.

Разбирательства по этому делу шли с лета 2019 года, первый иск в Петропавловск-Камчатском городском суде отклонили за недостаточностью доказательств. Прокуратура обжаловала решение, в ноябре суд постановил взыскать в пользу истцов компенсации от Петропавловск-Камчатской городской поликлиники № 1, краевой детской больницы, краевой детской инфекционной больницы и Министерства здравоохранения Камчатского края на общую сумму шесть миллионов рублей.

Ранее житель Пензенской области отсудил у областного онкологического диспансера 90 тысяч рублей. Врачи учреждения ошибочно диагностировали у него рак четвертой степени, а после повторных анализов поставили другой диагноз — диффузный остеопороз второй стадии. Из-за того, что врачи не обнаружили заболевание раньше, пациент не получил квалифицированного лечения, что привело к переломам позвоночника и тяжелой инвалидности.

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