Россиянина сделали инвалидом и отправили умирать в хоспис после простой операции

Жителю Иркутской области Максимау Савельеву провели простую операцию по удалению аппендицита, после чего 30-летний мужчина стал инвалидом первой группы. Об этом сообщает Baza.

По словам источника издания в областной клинической больнице, где оперировали Савельева, мужчина пострадал из-за токсического действия анестетика под названием «Блоккос». На токсическое поражение организма и аллергическую реакцию пациента на наркоз указали и сами врачи, однако родственники Савельева заявляют, что причиной полученных осложнений стала искусственная кома, в которую его пришлось вводить из-за клинической смерти.

После стандартной операции состояние Савельева пытались стабилизировать на протяжении двух с половиной месяцев в реанимации, однако сдались и отправили его в хоспис как нереабилитируемого. По словам сестры пациента, там за ним не ухаживают должным образом. Когда она пришла навестить брата, то обнаружила, что трубка с питанием засохла, а рот покрылся черной коркой из-за длительного отсутствия влаги. Мужчина не мог даже самостоятельно поднять голову и открыть глаза.

Сестра Савельева через временно исполняющего обязанности главы Иркутской области Игоря Кобзева добилась перевода брата из хосписа обратно в больницу. Она ищет платный реабилитационный центр для ставшего инвалидом после операции на аппендицит брата.

Ранее в Петропавловске-Камчатском мальчик стал инвалидом из-за неквалифицированных действий врачей в трех больницах, родители доказали это через суд. Проблемы со здоровьем у ребенка начались через месяц после рождения, в декабре 2012 года. Тогда малыш стал плохо себя чувствовать и родители обратились в поликлинику, затем — в краевую больницу. Вскоре у ребенка начались проблемы со зрением и появились задержки речевого и психического развития. Теперь мальчик регулярно должен проходить обследования и лечиться за пределами региона. Родители ребенка утверждают, что их сыну не сделали своевременный анализ на тромбоциты и свертываемость крови, несмотря на имевшиеся основания.

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