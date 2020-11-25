Оставившая ребенка в захламленной квартире без еды москвичка объяснилась

Москвичка, оставившая своего ребенка в захламленной квартире без еды на несколько дней, объяснила причину своего поступка. Об этом сообщает ГУ МВД России по Москве на своем сайте.

Как рассказала сама женщина, она была задержана в тот момент, когда выходила гулять с собакой от своего знакомого, у которого провела последние несколько дней. До этого она находилась на улице с 16 ноября. По словам задержанной, в течение этого времени она ничего не употребляла и ни с кем не встречалась.

Женщина подтвердила, что оставила своего сына дома взаперти с запасом еды «на пару дней», однако заявила, что такое случается в первый раз. Домой она не вернулась, потому что плохо себя почувствовала, но при этом помощи ни у кого просить не стала. Задержанная призналась, что любит ребенка и не собирается от него отказываться. «Хочу все исправить. Мне нужно обратиться к врачу», — сказала она.

Об обнаружении запертого дома школьника стало известно в понедельник, 23 ноября. Мать заперла его на пять дней и пропала. Мальчик начал кричать в окно, звать на помощь и стучать во входную дверь, когда у него остался один пакет риса. Освободить его помогли сотрудники МЧС, которые вскрыли квартиру. Сейчас ребенок находится в больнице. Годом ранее органы опеки пытались изъять его из семьи.