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Ребенок пять дней провел без еды и света в полной хлама московской квартире

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Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Ребенок провел пять дней без света и еды в московской квартире. Об этом сообщает Telegram-канал «Life Shot». Мать заперла мальчика и пропала.

Оставшись взаперти с одним пакетом риса, четвероклассник начал громко кричать в окно и стучать во входную дверь. Соседи вызвали сотрудников МЧС, которые помогли освободить ребенка. О том, где находится мать мальчика, пока неизвестно, предположительно, женщина нигде не работает и употребляет наркотики.

По словам одного из соседей, в квартире ужасный бардак, тараканы и мухи. «Я не представляю, как там ребенок находился пять дней. Покушать там нечего было. Все в плесени», — заявил он. Также жильцы отмечают, что периодически подкармливали мальчика.

Годом ранее органы опеки пытались забрать ребенка у матери.

Ранее стало известно, что 37-летняя жительница Карпинска полгода держала новорожденную дочь в шкафу — девочка жила в сумке. Мать не состояла на учете по беременности и рожала не в роддоме, а после рождения третьего ребенка рассказала всем о его смерти. Старший сын тайком подкармливал девочку, но никому ничего не рассказывал.

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