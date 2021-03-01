Квартиры россиян оборудуют пожарными извещателями

С 1 марта 2021 года квартиры в российских новостройках и дома многодетных семей начнут оборудовать пожарными извещателями. Установка датчиков, которые подают звуковой сигнал при задымлении помещения, станет обязательной. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на соответствующий свод противопожарных правил.

Материалы по теме Прилег и умер Россияне массово покупают поддельную мебель. Чем она опасна? Дверь в никуда В России продлили льготную ипотеку. Чем сейчас опасна покупка квартиры?

Оборудовать дымовыми извещателями планируется жилые помещения, прихожие и коридоры квартир во всех новостройках — вне зависимости от этажности здания. В МЧС агентству подтвердили, что правило об обязательной установке датчиков распространяется только на «вновь возведенные жилые помещения квартир», то есть на на новые дома, а также на жилье многодетных семей.

По данным МЧС, в домах многодетных за последние годы уже смонтировано около 417 тысяч таких устройств, но нужно установить в десять раз больше. Датчики в жилье многодетных устанавливаются бесплатно, а в новостройках обязанность по их установке будет возложена на застройщиков.

В МЧС также сообщили, что в России уже активизировались мошенники, которые продают гражданам пожарные извещали по завышенным ценам, угрожая штрафами за неустановку таких приборов. «Никаких обязательств со стороны граждан по оборудованию извещателями своего жилья нет», — подчеркнули в ведомстве.

По статистике страховщиков, принадлежащие российским гражданам квартиры чаще всего страдают от заливов водой — в 80 процентах страховых случаев повреждения недвижимого имущества происходят именно из-за ее разрушительной силы. На пожары приходится лишь 2 процента случаев, столько же заявляется по риску противоправных действий третьих лиц.

Если вы стали свидетелем интересного события или у вас есть история для отдела «Дом», напишите на этот адрес: dom@lenta-co.ru