Мужчина запустил фейерверк в кровати и провел три месяца в коме

Строитель в английском городе Энфилд лишился руки и три месяца провел в коме после того, как случайно запустил в кровати фейерверк. Об этом сообщает таблоид Daily Mail.

12 сентября 2017 года на тот момент 25-летний Пол Карр (Paul Carr) готовился к празднованию Ночи фейерверков, также известной как Ночь Гая Фокса, которую ежегодно отмечают в Великобритании 5 ноября. Изначально он говорил парамедикам, что измельчал пиротехнику в блендере, чтобы получить порох. Однако позже он признался, что соединил два взрывчатых вещества, чтобы сделать мощный залп фейерверков.

Мать и восьмилетняя кузина Карра находились этажом ниже, когда в доме прогремел взрыв. Они надышались дымом, но в целом не пострадали. Мужчина, учинивший взрыв, лишился правой руки и получил серьезные ожоги груди и конечностей. Из-за осложнений его ввели в искусственную кому, в которой он пролежал три месяца.

Сосед потерпевшего утверждает, что взрыв произошел примерно в 17:00 по местному времени. По его словам, бригада пожарных прибыла по вызову, потушила пожар, перекрыла газ с электричеством и эвакуировала жильцов дома. «Нас разместили в отеле и сказали, что ближайшее время мы будем жить здесь», — рассказал он.

Когда Карр пришел в себя, его обвинили во взрыве, угрожающем жизни людей и повлекшем порчу арендуемого имущества: из-за самодельного фейерверка сгорела комната на втором этаже и часть крыши. Мужчину приговорили к 20 месяцам тюремного заключения с отсрочкой исполнения приговора на два года. Также ему необходимо пройти 20-дневную реабилитацию.

Ранее сообщалось, что в Китае ребенок пытался запустить фейерверк и случайно взорвал канализацию. По версии полиции, причиной возгорания стала реакция огня от фейерверка с метаном, скопившимся в канализационной шахте.

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