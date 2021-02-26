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Мать выбросила детей из окна многоэтажного дома и спасла им жизнь

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В городе Стамбул, Турция, женщина спасла детям жизнь, выбросив их из окна горящей квартиры. Видео, снятое очевидцами, опубликовала газета Daily Sabah.

Инцидент произошел в среду, 24 февраля, в районе Эсенлер. На третьем этаже многоквартирного дома начался пожар. На кадрах видно, как мать поочередно сбрасывает четырех детей из окна, а толпа волонтеров их ловит, растянув над землей простыни. По данным властей, дети не пострадали.

Один из соседей рассказал, что сперва из квартиры повалил черный дым. «Затем из окон послышались крики детей, — вспоминает очевидец. — Мы растянули простыни. Женщина стала сбрасывать детей вниз. С помощью простыней мы поймали четырех детей». Позже пожарные потушили возгорание. Причина пожара не уточняется.

Ранее сообщалось, что в городе Нью-Тэйзуэлл в штате Теннесси семилетний мальчик спас из полыхающего дома свою двухлетнюю сестру. Пожар разгорелся ночью, и взрослые не сумели через пламя добраться до комнаты, где спала девочка.

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