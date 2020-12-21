Семилетний мальчик спас двухлетнюю сестру из полыхающего дома

В городе Нью-Тэйзуэлл в штате Теннеси семилетний мальчик спас из полыхающего дома свою двухлетнюю сестру. Пожар разгорелся ночью, и взрослые не сумели через пламя добраться до комнаты, где спала девочка. Об этом сообщает телеканал WVLT8.

В первую очередь семья спасла старшего сына. Выбравшись на улицу, отец семейства разбил окно в спальню, где находилась малышка, и подсадил мальчика, чтобы тот смог забраться в дом и вынести оттуда сестру.

«Мне было страшно, но я не хотел, чтобы моя сестра умерла», — признался ребенок. В настоящее время полиция расследует причины пожара. Основной версией остается короткое замыкание. Несмотря на то, что семья не пострадала, их дом оказался полностью разрушен.

В октябре сообщалось, что в Новой Зеландии пара спасла незнакомую женщину с ребенком из горящего дома. Они проезжали по трассе и увидели горящий дом. Женщина стучала в окно с двойным остеклением и кричала, что она заперта внутри с трехмесячным ребенком и не может выбраться из пожара. Они разбили окно и забрали мать с ребенком.