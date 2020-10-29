Незнакомцы спасли из горящего дома мать с младенцем и лишились машины

В Окленде, Новая Зеландия, пара спасла незнакомую женщину с ребенком из горящего дома. Как сообщает New Zealand Herald, спасители оказались в больнице, откуда у них угнали машину.

В понедельник, 26 октября, Коннер Диксон (Conner Dickson) и его девушка Джесс Нок (Jess Nock) ехали по дороге в машине вместе с полугодовалой дочерью и заметили горящее здание. Возлюбленные сейчас же остановились, вызвали спасателей и побежали к дому.

Они увидели женщину, которая стучала в окно с двойным остеклением и кричала, что она заперта внутри с трехмесячным ребенком и не может выбраться. Диксон попытался сломать дверь руками, а затем стулом. У него не получилось, и он схватил шест и разбил окно. Испуганная женщина передала Нок ребенка, а Диксон помог выбраться ей самой.

Во время спасения новозеландец сильно порезал палец об осколки окна. Прибывшие на место парамедики оказали помощь жертве пожара и предложили Диксону госпитализацию, но тот решил поехать в травмпункт самостоятельно. Пара завезла ребенка домой и отправилась в больницу, где мужчине наложили швы.

Когда Диксон и Нок вышли из кабинета врача, они обнаружили, что их машину угнали. В ней были все детские вещи их дочери.

Отчаявшиеся новозеландцы устроили сбор денег на новую машину на платформе GiveALittle. Они написали, что у них был всего один автомобиль, и им будет очень сложно накопить на новый, так как Диксону некоторое время придется провести на больничном, а он — единственный кормилец в семье.

За три дня им удалось собрать 8,6 тысячи новозеландских долларов (452 тысячи рублей) из заявленных 10 тысяч (526 тысяч рублей). Комментаторы поддерживают их и называют героями. Полиция объявила в розыск угонщика автомобиля.