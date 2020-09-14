Прабабушка ценой своей жизни спасла четырехлетнего правнука

Пожилая жительница американского города Форт-Уэйн, штат Индиана, погибла, спасая своего правнука при обрушении дома во время урагана. Об этом сообщает сайт телеканала Fort Wayne’s NBC.

В августе в Форт-Уэйн начались ураганы. 73-летняя Изабель Атенсио (Isabel Atencio) была дома со своим правнуком Чейзом (Chase), когда их дом обрушился из-за сильного ветра.

Правнучка Атенсио Кейли Шоу (Kaylee Shaw) рассказала, что нашла прабабушку сгорбленной с Чейзом в руках. «Сосед рассказал мне о произошедшем, и я побежала туда. Кто бы подумал, что она схватит его и будет так крепко держать, чтобы защитить. Она герой», — подчеркнула Шоу. Атенсио погибла в ту ночь и ценой своей жизни спасла правнука.

«Она была мне лучшим другом. Мы виделись каждый день, и я очень скучаю по ней», — отметила Шоу.

В воскресенье, 13 сентября, родные погибшей организовали мероприятие со сбором средств в память о ней. Собранные деньги пойдут на оплату медицинских счетов Чейза и в счет будущей оплаты его обучения в колледже.

Представители пожарного подразделения Форт-Уэйн посмертно наградили Атенсио сертификатом за ее героический поступок.

Ранее сообщалось, что в штате Западная Австралия дети спасли бабушку от смерти и получили награду. Мальчики вызвали бригаду скорой помощи, когда она потеряла сознание.