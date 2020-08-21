В штате Западная Австралия дети спасли бабушку от смерти и получили награду. Об этом сообщает PerthNow.

В сентябре прошлого года Трейси Туари купала собаку и почувствовала, что у нее парализовало шею. Она позвала на помощь восьмилетнего внука Джейона и потеряла сознание. Ребенок подбежал с двумя друзьями — близнецами Арчи и Чарли — и принялся будить бабушку.

Через несколько минут Туари очнулась и услышала, как мальчики вызывали бригаду скорой помощи: Арчи разговаривал с оператором, а Джейон диктовал адрес. Им также помогал Чарли.

В больнице с помощью компьютерной томографии у Туари нашли опухоль головного мозга размером с теннисный мяч. Неделей позже ей благополучно удалили новообразование. «Я обязана жизнью этим трем храбрым мальчикам. Они, наверное, так испугались, оказавшись в такой ситуации без взрослых. Но они не растерялись и вспомнили номер скорой помощи, чтобы спасти меня, — рассказывает австралийка. — Они мои герои».

В этом месяце Джейона, Арчи и Чарли наградили памятными игрушками и медалями за проявленную отвагу и спасение жизни.

Ранее сообщалось, что в Уэльсе девятилетний ребенок спас бабушку от смерти благодаря видео на YouTube. Мальчик вытащил из воды голову бабушки, когда у нее случился приступ эпилепсии. Затем он позвонил в службу скорой помощи и матери.