В Уэльсе девятилетний ребенок спас бабушку от смерти благодаря видео на YouTube. Об этом сообщает Daily Mail.

2 января Киан Алиффе (Kian Aliffe) находился дома с 51-летней бабушкой Анжелой Джонс. Он услышал подозрительные звуки в ванной комнате и решил проверить, что произошло. В ванне с водой он обнаружил Джонс, которая страдала от приступа эпилепсии и задыхалась.

Алиффе вспомнил просмотренный ранее ролик на YouTube, на котором люди спасали тонущую в бассейне девочку. Он быстро вытащил голову бабушки из воды и опустошил ванну. Мальчик безуспешно пытался достучаться до соседей, после чего позвонил в скорую помощь и матери. Та прибыла на место одновременно с парамедиками. «Киан сидел на улице. Я сразу поняла, что дома что-то произошло. Он сказал мне, что ждет скорую», — рассказала она.

«Не каждый взрослый сообразит, что делать в подобной ситуации, — отметила мать Алиффе. — А он даже не запаниковал, это потрясающе. Он сказал, что знал, как поступить, благодаря видео из интернета». Джонс отвезли в больницу на лечение. О ее текущем состоянии информации нет.

В декабре прошлого года сообщалось, что в Англии семилетняя девочка спасла жизнь матери благодаря обучающему видео на YouTube. Школьница сделала ей сердечно-легочную реанимацию и вызвала с ее заблокированного телефона скорую помощь.

Больше интересного и удивительного — в нашем Instagram. Подписывайся!