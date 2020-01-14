Из жизни
 
Не только почитать, но и посмотреть — в нашем Instagram
Последние новости
Хафтар покинул Москву без подписания мирного соглашения с Сараджем
Названа главная угроза экономике США
Нежелание мужа Нетребко выступать на одной сцене с армянской певицей опровергли
Отказ Польши пригласить Путина в Освенцим связали с местью
Тысячи москвичей остались без бесплатной парковки
Лучшего бомбардира ФСБ уволили за отсутствие декларации о доходах
Обозначены сроки серийного выпуска новейшего российского бомбардировщика
Объем украденных из бюджета России денег оценили в несколько миллиардов рублей
Решена главная загадка Солнечной системы
Новости партнеров

Ребенок спас бабушку от смерти благодаря видео на YouTube

Перейти в «Мою Ленту»

В Уэльсе девятилетний ребенок спас бабушку от смерти благодаря видео на YouTube. Об этом сообщает Daily Mail.

2 января Киан Алиффе (Kian Aliffe) находился дома с 51-летней бабушкой Анжелой Джонс. Он услышал подозрительные звуки в ванной комнате и решил проверить, что произошло. В ванне с водой он обнаружил Джонс, которая страдала от приступа эпилепсии и задыхалась.

Алиффе вспомнил просмотренный ранее ролик на YouTube, на котором люди спасали тонущую в бассейне девочку. Он быстро вытащил голову бабушки из воды и опустошил ванну. Мальчик безуспешно пытался достучаться до соседей, после чего позвонил в скорую помощь и матери. Та прибыла на место одновременно с парамедиками. «Киан сидел на улице. Я сразу поняла, что дома что-то произошло. Он сказал мне, что ждет скорую», — рассказала она.

«Не каждый взрослый сообразит, что делать в подобной ситуации, — отметила мать Алиффе. — А он даже не запаниковал, это потрясающе. Он сказал, что знал, как поступить, благодаря видео из интернета». Джонс отвезли в больницу на лечение. О ее текущем состоянии информации нет.

В декабре прошлого года сообщалось, что в Англии семилетняя девочка спасла жизнь матери благодаря обучающему видео на YouTube. Школьница сделала ей сердечно-легочную реанимацию и вызвала с ее заблокированного телефона скорую помощь.

Больше интересного и удивительного — в нашем Instagram. Подписывайся!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Boy, 9, saves his grandmother from drowning after learning life-saving skills from YouTube
Семилетняя дочь спасла жизнь матери с помощью видео на YouTube
Подросток спас застрявшую в 30-метровом колодце трехлетнюю девочку
Восьмилетний мальчик спас жизнь потерявшей сознание матери
Другие материалы рубрики
Из жизни00:0413 января
Константин Кокоуров

«Кто знает, куда меня может занести»

История россиянина, перебравшегося в столицу Хорватии
02:08Сегодня

«Вечно молодая» 60-летняя бабушка раскрыла секрет своей привлекательности

20:2313 января

Елизавета II пожелала удержать принца Гарри и Меган Маркл в королевской семье

19:0413 января

Влюбленные сыграли свадьбу во время извержения вулкана

Из жизни00:05 7 января

Вампиры, убийства и исчезновения

Самые загадочные дела, которые удалось раскрыть спустя десятки лет
18:0413 января

Притаившийся крокодил съел половину спасенной подростком черепахи

17:0613 января

Дорогостоящую охрану принца Гарри и Меган Маркл оплатит Канада

15:2013 января

Королева красоты упала на сцене и потеряла бюстгальтер

Из жизни00:03 4 января

«Не могу сказать, что хотела бы остаться»

Как за год изменилась жизнь россиян, уехавших за границу
14:3213 января

Огромная волна унесла в море четырех праздновавших День ребенка детей

13:3713 января

Украинец развел дома тысячу пауков-птицеедов

12:2213 января

Пассажиры метро массово разделись до трусов ради веселья

Россия
Тысячи москвичей остались без бесплатной парковки
«Каждый житель СССР слышал об этих страшилках»
 
Погодные аномалии в России объяснили
В России изменят правила продажи лекарств и курения кальянов
Эти законы повлияют на миллионы россиян: чем Госдума займется в начале 2020 года
В России отказались упрощать правила перевозки животных в самолетах
«Для начала нужен элементарный рост зарплаты»
Чего россияне ждут от жизни в 2020 году
Для воевавших в Чечне и Афганистане предложили амнистию
Все материалы
Мир
Отказ Польши пригласить Путина в Освенцим связали с местью
Китай, уходи!
На Тайване взяли власть сепаратисты. У США и Китая появился еще один повод для конфликта
Хафтар покинул Москву без подписания мирного соглашения с Сараджем
Иран признал ответственность за гибель украинского Boeing
Система ПВО приняла пассажирский самолет за крылатую ракету
США назвали условия снятия санкций с Ирана
Причиной гибели украинского Boeing назвали иранскую ракету
Силы ПВО Ирана могли сбить пассажирский самолет по ошибке
Путин и Меркель поговорили по телефону
Все материалы
Бывший СССР
Сенцов рассказал о принявшей «аннексию Крыма» бывшей жене
Штурм президентского дворца в Сухуми 9 января 2020 года«Невозможно ничего сделать по закону»
В Абхазии снова свергли президента. Почему здесь так часто происходят революции?
Спрогнозированы последствия крушения украинского «Боинга» для Киева
Абхазские оппозиционеры штурмуют здание администрации президента в Сухуми, 9 января 2020 годаСухумское дежавю
В Абхазии снова штурмуют президентский дворец. Власти меняются, но не решают проблемы страны
Украина вошла в пятерку стран Европы по уровню безработицы
Александр Лукашенко«Я не пацан»
Зачем Лукашенко тормозит интеграцию с Россией и раскачивает антироссийские протесты
В Белоруссии преступника впервые приговорили ко второму пожизненному сроку
Все материалы
Экономика
Названа главная угроза экономике США
Наполовину полон
Жара разоряет виноградники США и Европы. Россия может на этом заработать
Объем украденных из бюджета России денег оценили в несколько миллиардов рублей
Она развалилась
Китай «взломал» западную систему мировой торговли. Спустя 25 лет США решили ее уничтожить
Проект новой пенсионной системы не включили в план правительства
На всех не хватит
Человечеству угрожает глобальный голод. Мясу придется искать замену
США перестали считать Китай валютным манипулятором
Все материалы
Силовые структуры
Любовная связь стала мотивом нападения на жену депутата в Москве
Анатолий Оноприенко«Это была охота на людей»
Самый страшный маньяк Украины вырезал целые семьи. Его не могли поймать тысячи милиционеров и армия
Директор частной школы Москвы задержана за попытку убийства жены депутата
Жестокие преступления и громкие процессы 2019 года
Чем жила последний год преступная Россия
Назван мотив убийства российских журналистов в ЦАР
«Мы тебя закопаем — не в карьере, так в тайге»
Российский город годами страдал от произвола полиции. Теперь его тайны выходят на свет
Историк-расчленитель пообещал поделиться с колонией гонораром за роман
Все материалы
Наука и техника
Обозначены сроки серийного выпуска новейшего российского бомбардировщика
Будущее, которое мы заслужили
Умная картошка, новые вибраторы и идиотские изобретения главной выставки технологий
Microsoft прекратила поддержку Windows 7
Обогащенный Иран
Чем для США обернется война с Ираном
Решена главная загадка Солнечной системы
Русский десант
В 2020 году Китай побьет рекорды СССР в космосе, а Россия отправит на Марс «Казачка»
Россия останется без iPhone c 5G
Все материалы
Спорт
«Барселона» уволила главного тренера
С позиции силы
МЮ и «Сити» разгромили соперников, «Ливерпуль» продолжил победную серию — главное в туре АПЛ
Роджер Федерер ответил на критику Греты Тунберг
Голубоглазый ниндзя
Русский бейсболист вошел в историю японского спорта. Но на родине о нем даже не слышали
Гол форварда «Манчестер Сити» дальним ударом признан лучшим в туре АПЛ
«У русского человека украли нацию»
Боец ММА Шлеменко рассказал, кого он считает настоящими врагами России и за что уважает Сталина
Чемпион мира по боксу Уайлдер захотел попробовать себя в MMA
Все материалы
Культура
Нежелание мужа Нетребко выступать на одной сцене с армянской певицей опровергли
Жди и смотри
Нолан, Финчер, Бонд и «Дюна»: 20 главных фильмов 2020 года
Муж Нетребко отказался выступать на одной сцене с армянской певицей
Названы номинанты на «Оскар»
От «Джокера» до Тарантино: кто получит главную кинопремию года
Родственникам Заворотнюк выписали штрафов на 22 тысячи рублей
«Американские империалисты сбрасывают бомбы с чумными мухами»
Городские легенды и страхи в СССР: чего боялся советский человек
Объявлены номинанты на «Оскар»
Все материалы
Интернет и СМИ
Познер назвал симпатичные ему передачи
«Это кошмар. Нельзя этим оскорблять юмор»
Легендарные «Сам себе режиссер» и «Смехопанорама» закрылись. Как мы могли их смотреть?
Пользователей WhatsApp обманули с помощью Adidas
«Мы созданы для апокалипсиса»
В России появилась своя «Семейка Осборнов» — Охлобыстины. Они пьют, молятся и ненавидят геев
Миллиардер отыщет возлюбленную в собственном телешоу и отправится с ней к Луне
«Кучка идиотов, которые начитались теории»
Откуда на Западе взялись поклонники Сталина и почему они мечтают о ГУЛАГе
Блогер задал священникам вопрос по СМС и прослыл грешником
Все материалы
Ценности
Девушка потратила больше миллиона рублей на покрывающую все тело татуировку
Дать ремня
Как мужской аксессуар стал объектом желания модных женщин
Неумелый врач накачал девушке артерию вместо губ
«Ты пожалеешь, тебя уничтожат»
Лучшая модель СССР лишилась всего из-за советской власти. И все равно обрела мировую славу
У популярных уродливых кроссовок появилась еще более уродливая замена
«Чтоб было из чего выбрать»
Дорогие галстуки и заморские блюда: как жил Борис Ельцин
Медведев пришел на работу в галстуке с розовыми лебедями
Все материалы
Путешествия
Член экипажа вывалился из самолета и получил травму
Открытие МиссисипиСын солнца
Как великий завоеватель открыл половину Америки, объявил себя богом и погиб из-за страсти к золоту
Модель упала со скалы и разбилась насмерть из-за селфи
«Нас охраняла тюремная надзирательница»
Россиянка из любопытства отправилась в Новую Зеландию. Что она нашла на другом конце света?
Россия выработала новое условие полетов в Иран
Руссо туристо
Как сильно вы похожи на типичного российского путешественника? Тест
По Крымскому мосту задумали пустить поезда из-за границы
Все материалы
Из жизни
Ребенок спас бабушку от смерти благодаря видео на YouTube
Елизавета II, Меган Маркл и Принц ГарриЕлизавета II определила будущее принца Гарри и Меган Маркл
Королевская семья дала паре время на переходный период. Что будет дальше?
«Вечно молодая» 60-летняя бабушка раскрыла секрет своей привлекательности
Константин Кокоуров«Кто знает, куда меня может занести»
История россиянина, перебравшегося в столицу Хорватии
Елизавета II пожелала удержать принца Гарри и Меган Маркл в королевской семье
«Немного похоже на армию»
Офисный аналитик бросил стабильную работу ради того, чтобы стать таксистом. И гордится этим
Влюбленные сыграли свадьбу во время извержения вулкана
Все материалы
Renault Arkana против Geely Atlas, Nissan Qashqai и Kia Soul
Большой тест: выбираем кроссовер за полтора миллиона
Дизайнер «исправляет» автомобили, которые ему не нравятся
Некоторым автопроизводителям стоило бы взять его работы на заметку
Автомобили мечты, рожденные в гараже
Им бы выпускаться серийно. Но они существуют в одном или нескольких экземплярах
Какие автомобили отзывали в России в 2019 году
В прошлом году бесплатно отремонтировали 650 тысяч машин
Opel привезет в Россию шесть моделей
Kia Seltos начали поступать российским дилерам
Nissan намерен выйти из альянса с Renault
Все материалы
Дом
Найдены города России с самыми дешевыми «однушками»
Торговцы прошлым
Вторичное жилье в России дорожает. Но почему советские квартиры никто не хочет покупать?
Для реновации в Москве нашли новый эталон
Получите в бубен
Чем живет самое страшное в мире цыганское гетто
Найдена самая дорогая усадьба России
Ирония еды
Узнаете ли вы странные предметы с советской кухни? Ностальгический тест
Лариса Гузеева рассказала о своем завещании
Все материалы
Нацпроекты
«Донбасс порожняк не гонит»
Зеленский, Ленин и герой Кадыров: о чем Путин рассказал на большой пресс-конференции
«Женщины стали писать, что я не мужик»
Каково быть в России отцом в декрете
«Две недели — ЗОЖ, две недели — запой»
В СССР боролись за здоровый образ жизни. Почему эта пропаганда не сработала?
Дмитрий Медведев«Идеализировать Союз не надо. Это было сложное государство»
Ностальгия по СССР, примирение с Западом и истории 90-х — о чем говорил Медведев в большом интервью
В российских городах проследят за качеством воздуха
В Оренбуржье запустят пункты автоматического весогабаритного контроля
Больше предприятий Башкирии будут повышать производительность труда
Все материалы