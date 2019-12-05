Подросток спас застрявшую в 30-метровом колодце трехлетнюю девочку

Подросток из китайского уезда Сюньсянь вытащил провалившуюся в 30-метровый колодец трехлетнюю девочку. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Ребенок случайно упал в бетонный колодец диаметром 20 сантиметров, когда гулял со своим отцом в субботу, 30 ноября. Девочка застряла и задыхалась от нехватки кислорода. Прибывшие на место спасатели спустили в колодец кислородную трубку.

Отец девочки в отчаянии стоял на коленях перед колодцем и умолял спустить его к дочери, однако дыра в земле была слишком узкой, чтобы туда поместился взрослый человек.

Один из участвовавших в спасательной операции волонтеров предложил спустить в колодец своего сына Ван Минжаня, рассудив, что мальчик достаточно маленький и сильный, чтобы извлечь пострадавшую.

Спасатели объяснили 14-летнему подростку, что делать, после чего он добровольно полез в колодец вниз головой, пытаясь достать девочку. Ему удалось завязать спасательный ремень под ее руками с шестой попытки. В это время наверху спасатели разрывали землю и дробили бетон, чтобы упростить Минжаню работу.

Мальчик рассказал, что, когда он спускался вниз в четвертый раз и оказался рядом с ребенком, а затем ему пришлось снова подняться на поверхность, чтобы поправить кислородное оборудование, девочка сказала: «Большой брат, не покидай меня». Он призвал ее быть храброй и пообещал вернуться за ней.

В конце концов им удалось извлечь девочку. Ее отвезли в больницу. Угрозы ее жизни нет.

Ранее сообщалось, что жительница Китая из уезда Сысянь провинции Аньхой несколько часов просидела в колодце, куда прыгнула после того, как поругалась с соседом. Представители экстренных служб несколько раз попытались спустить в колодец человека, чтобы обвязать тело пострадавшей веревкой и вытащить ее, но женщина сопротивлялась.

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