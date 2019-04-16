Пятилетний мальчик девять часов провел на дне колодца и выжил

В индийском штате Уттар-Прадеш пятилетний ребенок упал в узкий колодец глубиной 30 метров, когда рвал фрукты с дерева. Об этом сообщает Newsflare.

Друзья мальчика рассказали о произошедшем его родным, те вызвали экстренные службы. Медики наладили подачу кислорода в колодец, а спасатели опустили под землю видеокамеру. Ребенок оказался жив, слышал спасателей и следовал их инструкциям. Они сбросили в колодец веревку, накинули ее на ноги мальчика и подняли его на поверхность. Операция продолжалась два часа.

В общей сложности ребенок провел под землей около девяти часов. Во время падения ему удалось избежать травм. «Состояние здоровья мальчика хорошее, — заявил главврач города Матхура. — Мы будем наблюдать за ним в течение дня, а потом отправим домой».

26 января сообщалось, что в Испании нашли тело двухлетнего мальчика, который упал в скважину глубиной 100 метров. Спасательная операция, за которой следила вся страна, продолжалась 13 дней.

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