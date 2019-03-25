Годовалого ребенка два дня спасали из 18-метрового колодца

В индийском штате Харьяна спасли 18-месячного мальчика, который упал в узкий колодец глубиной 18 метров. Кадры, снятые очевидцем, опубликовал сайт Newsflare.

Спасательная операция продолжалась около двух суток. Для наблюдения за упавшим ребенком в колодец сбросили камеру ночного видения. Мальчика пытались вытащить при помощи сети, однако от этого плана пришлось отказаться из-за возникших затруднений.

После этого спасатели и военные прорыли второй колодец на расстоянии шести метров от первого, а затем соединили их тоннелем, по которому вытащили мальчика. Чтобы избежать обвала земли, тоннель копали вручную.

Спасенного ребенка доставили в больницу. Его состояние стабильно.

26 января сообщалось, что в Испании нашли тело двухлетнего мальчика, который упал в скважину глубиной 100 метров. Спасательная операция, за которой следила вся страна, продолжалась 13 дней.

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