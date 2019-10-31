Женщина назло соседу прыгнула в колодец, застряла и отказалась вылезать

Жительница Китая из уезда Сысянь, провинции Аньхой, несколько часов просидела в колодце, куда спрыгнула после того, как поругалась с соседом. Об этом сообщает издание Unilad.

Семья китаянки начала разыскивать ее через несколько часов. Они обнаружили ее в расположенном посреди поля колодце, диаметр которого составлял всего 50 сантиметров.

Родственники не смогли понять, почему женщина так поступила. Они не сумели вытащить ее самостоятельно и вызвали спасателей. Представители экстренных служб несколько раз попытались спустить в колодец человека, чтобы обвязать тело пострадавшей веревкой и вытащить ее из колодца. Женщина высказывалась против своего спасения, несмотря на это операция продолжалась.

Позже спасатели пригнали к колодцу экскаватор. Они сбросили в колодец кислородный бак, чтобы убедиться, что женщина не задохнется, пока они будут раскапывать колодец, и стали расширять его. Через десять минут китаянку достали и доставили в местную больницу.

Ранее сообщалось, что в индийском штате Уттар-Прадеш пятилетний ребенок упал в узкий колодец глубиной 30 метров, когда собирал фрукты с дерева. Спасатели сбросили в колодец веревку, накинули ее на ноги мальчика и подняли его на поверхность.

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