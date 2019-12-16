Семилетняя дочь спасла жизнь матери с помощью видео на YouTube

В английском городе Престон, графство Ланкашир, семилетняя девочка спасла жизнь матери благодаря обучающему видео на YouTube. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Инцидент произошел утром 26 ноября. Джессика Киндер (Jessica Kinder) смотрела дома рождественский фильм «Гринч», когда ее 32-летняя мать Бекки Грин (Becky Green) упала без сознания на пол. Девочка сейчас же взяла стакан с водой и обрызгала лицо матери, чтобы привести ее в чувство. Затем школьница сделала ей сердечно-легочную реанимацию и вызвала с ее заблокированного телефона скорую помощь.

«Я так ею горжусь. Не могу поверить — так отважно она себя повела. Это настоящий подвиг для семилетней девочки. Она — мой герой», — восхитилась Грин. Женщина пришла в себя, только когда домой прибыли парамедики. По ее словам, Киндер истерично плакала. Пациентку отвезли в ближайшую больницу и провели обследование. Оказалось, у британки произошел приступ эпилепсии.

«Когда я осознала, что случилось, я спросила дочку: "Откуда ты знала, как себя нужно вести?" — рассказывает Грин. — Она ответила, что видела подобное в одном из видео на YouTube. Я знаю, что она любит смотреть познавательные ролики. Но я и предположить не могла, что ее заинтересует видео о том, как делать сердечно-легочную реанимацию. Если бы не ее оперативная помощь, кто знает, чем все могло закончиться».

Доктора предположили, что эпилепсия была связана с инцидентом, который произошел с Грин 12 лет назад. Тогда она упала и ушиблась головой. Однако, по ее словам, она пережила подобный приступ впервые. В ближайшие месяцы британка пройдет дополнительные тесты, которые выявят точную причину болезни.

Грин рассказала, что теперь Джессика хочет посвятить жизнь медицине, чтобы помогать людям.

В ноябре сообщалось о восьмилетнем Харли Фоксе из британского города Кингстон-апон-Халл, графство Ист-Райдинг-оф-Йоркшир, который самостоятельно вызвал врачей и оказал первую помощь потерявшей сознание матери. Она назвала спасшего ее жизнь сына героем.

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