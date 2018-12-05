Школьники спасли умирающую бабушку и прославились

В Канаде двое школьников спасли жизнь бабушке, сделав ей сердечно-легочную реанимацию, и получили за это награду. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Инцидент произошел в городе Саскатун, провинция Саскачеван, 10 ноября. Десятилетний Киан Ву (Kian Wu) вместе со своим семилетним братом Грейсоном (Grayson) приехали погостить к бабушке. 62-летняя Патти Чаттерсон (Patti Chatterson) сходила с ними в кафе на обед, погуляла, накормила дома ужином, и семья уселась смотреть фильм. В какой-то момент Грейсон попросил бабушку дать ему что-нибудь перекусить, но она не ответила. Он обернулся и увидел, что женщина запрокинула голову, перестала дышать и издавала странный звук.

Дети сразу поняли, что с бабушкой что-то не так, и принялись звонить родителям. Те не отвечали. Тогда Грейсон набрал 911, а Киан начал делать непрямой массаж сердца. Дети научились основам первой помощи полгода назад: на десятилетие старшего брата их мать, работающая медсестрой, показала им, как правильно осуществлять сердечно-легочную реанимацию. «Если честно, я не думала, что им это понадобится или что это тот самый навык, которому надо учить детей в семь и десять лет», — позже призналась она.

Диспетчер спасательной службы велел им положить бабушку на пол. Киан продолжал давить ей на грудь и делал это так сильно, что даже сломал ребра женщине, а Грейсон делал ей искусственное дыхание. Врачи скорой помощи прибыли через 10 минут. Им пришлось четырежды провести дефибрилляцию, чтобы спасти женщину. После этого ее госпитализировали.

Чаттерсон пришла в себя в реанимации через четыре дня, врачи сразу же сообщили ей, что ее спасли внуки. «Не могу представить себе, что творилось в их головах. Я была в шоке», — призналась женщина, до пенсии работавшая медсестрой в отделении неотложной помощи. Чаттерсон выписали из больницы, снабдив имплантируемым кардиовертером.

4 декабря детям торжественно вручили награду врачи скорой помощи города Саскатун. Присутствовавшая на церемонии Чаттерсон еще раз поблагодарила внуков и призвала всех научиться делать сердечно-легочную реанимацию.

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