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Первое свидание доктора закончилось спасением жизни

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Американский анестезиолог Энди Трейнор (Andi Traynor) рассказала, как на первом свидании была вынуждена сделать массаж сердца и искусственное дыхание своему ухажеру. Как сообщает издание The Mirror, у него случился сердечный приступ.

Инцидент произошел в городе Санта-Круз, штат Калифорния. 45-летнюю Трейнор пригласил на свидание ее 56-летний знакомый Макс Монтгомери, признавшийся ей в симпатии. С утра пара отправилась на пляж, где каталась на сапбордах — надувных досках с веслом.

Когда мужчина вышел из воды, он неожиданно потерял сознание и упал. Испуганная Трейнор попыталась прощупать его пульс. Его не было, и доктор начала сердечно-легочную реанимацию. Свидетели происшествия вызвали скорую, она приехала спустя семь минут. По пути в больницу врачи смогли вернуть к жизни Монтгомери с помощью инъекций адреналина и электрических разрядов.

Позже мужчина признался, что счел ситуацию крайне неловкой: «Я наконец-то сказал женщине, которая мне очень нравилась, о своей симпатии, и она ответила мне тем же, а тут этот приступ. Кто захочет встречаться с тем, у кого только что был приступ?». Как только Монтгомери пришел в себя, он позвонил Трейнор и извинился, а та разрыдалась от облегчения.

На следующий день мужчине сделали коронарное шунтирование, после чего в палате он сказал возлюбленной, что поймет, если она не захочет пойти с ним на второе свидание. Та ответила, что поддержит его в любом случае. Когда мужчину выписали из больницы, они снова пошли на пляж и там впервые поцеловались.

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