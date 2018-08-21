Модель поставила унизительный эксперимент над сотней мужчин

В Нью-Йорке девушка обманом позвала сотни парней на свидание и заставила их соревноваться за нее. Об этом рассказал побывавший на встрече пользователь Twitter @bvdhai.

Мужчина признался, что познакомился с Instagram моделью Наташей Апонте (Natasha Aponte) через Tinder. Девушка активно общалась с поклонником, но просила отложить встречу на несколько недель. В итоге она пригласила @bvdhai прийти на площадь Юнион-Сквер, чтобы послушать выступление ее знакомого диджея и выпить пару коктейлей.

Когда американец пришел на площадь, он увидел толпу мужчин перед сценой, на которой играл диджей. Апонте нигде не было видно, и она не писала ему. Затем девушка неожиданно поднялась на сцену. «Она взяла микрофон, поблагодарила всех за то, что мы пришли, и спросила, как мы думаем, зачем мы здесь собрались. Затем она призналась, что пригласила всех ради шанса на свидание с ней и произнесла речь в стиле "Голодных игр" о том, что надо сделать, чтобы победить», — написал возмущенный @bvdhai.

Сам он ушел и признался, что после этого утратил веру в людей. По его словам, оставшиеся молодые люди и правда поучаствовали в соревнованиях.

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Издание NYMag пообщалось с другим присутствовавшим на свидании парнем по имени Спенсер. Тот решил посмотреть, чем все закончится. По его словам, Апонте сразу попросила покинуть площадь тех, кто состоит в отношениях, носит камуфляжную одежду и длинную бороду, имеет пивной живот, поддерживает президента США Дональда Трампа, курит или пьет, ищет девушку на ночь, а также всех мужчин с именем Джимми.

Оставшихся мужчин она заставила отжиматься, бегать на короткие дистанции и за минуту объяснять, почему она должна выбрать именно его. После этого Апонте «свайпала их влево и вправо», выбирая, кого оставить, а кого выгнать. «Она публично унизила их перед сотней человек. Она хотела внимания, она его получила», — подытожил Спенсер.

Представитель модели заявил, что таким образом она хотела продемонстрировать, как женщины подвергаются харрасменту в приложениях для знакомств. Для этого она решила поменяться с ними ролями. Также он добавил, что Апонте выбрала одного из участников и сходит с ним на свидание.

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