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Позвавшая сотню мужчин одновременно на свидание модель объяснилась

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Модель из Нью-Йорка Наташа Апонте (Natasha Aponte), позвавшая на свидание сотню парней и заставившая их соревноваться за нее, рассказала, зачем это сделала. Об этом она заявила в эфире передачи Good Morning America на телеканале ABC.

Апонте и креативный продюсер Роб Блисс (Rob Bliss) признались, что эксперимент готовился два года. «Целью видео было перенести опыт знакомств в Tinder в реальный мир, — объяснил Блисс. — В наше время общество поощряет дискриминацию и подход к поиску отношений вроде "ты должен быть определенного роста или занимать определенную должность". Наш проект доказывает, что все это неважно».

Апонте отметила, что не жалеет о своем участии в проекте, хотя и столкнулась с жестокой критикой. «Это смешно, потому что негативные комментарии пишут мне те самые мужчины, которые до сих пор пытаются позвать меня на свидание через Tinder», — сказала она.

Модель добавила, что уже встретилась наедине с мужчиной, которого выбрала, но пока не знает, получится ли у них что-то. Она призналась, что эксперимент научил кое-чему и ее саму: «Надо быть открытой, потому что человек, с которым в итоге проведешь жизнь, может быть тем, кого бы ты никогда не выбрал».

Апонте позвала на свидание сотню мужчин 19 августа. Когда они пришли, девушка произнесла со сцены речь о том, что все собравшиеся должны соревноваться за нее. Она попросила уйти тех, кто состоит в отношениях, носит камуфляжную одежду и длинную бороду, имеет пивной живот, поддерживает президента США Дональда Трампа, курит или пьет, ищет девушку на ночь, а также всех мужчин с именем Джимми.

Оставшихся мужчин Апонте заставила отжиматься, бегать на короткие дистанции и за минуту объяснять, почему она должна выбрать именно его. Невольные участники эксперимента отзывались о нем с возмущением.

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