Молниеносная реакция невесты спасла отца от гибели на свадьбе

Жительница английского города Честер спасла отца от гибели на свадьбе благодаря молниеносной реакции. Об этом сообщает газета The Sun.

37-летняя невеста Ким Лири рассказала, что ее 65-летнему отцу Джону Дугласу стало плохо во время свадебного торжества: он танцевал и внезапно упал на пол. Лири и ее жених Иен отвезли родственника в больницу и всю ночь провели в свадебных нарядах в отделении интенсивной терапии.

«Врачи сказали, что ему повезло, что он выжил. Я так рада, что он не умер, — говорит Лири. — Иначе лучший день в моей жизни превратился бы в худший».

Последние несколько лет Дуглас страдал от проблем с сердцем, поэтому в день свадьбы он как обычно принял лекарства. На церемонии он выпил текилы, и его давление понизилось. Врачи изначально решили, что причиной коллапса была неизлечимая кардиомиопатия. Однако последующие анализы показали, что пациент страдает коронарной недостаточностью, которая поддается лечению при изменении образа жизни.

«Мы думали, что ему осталось жить около пяти лет, учитывая предыдущий диагноз, — отметила Лири. — Но теперь мы выдохнули и успокоились». Дугласа выписали через пять дней. Его текущее состояние не уточняется.

Ранее сообщалось, что на английских островах Силли, графство Корнуолл, муж спас от смерти жену, подавившуюся курятиной во время медового месяца. Он бросился на помощь и резко ударил возлюбленную по спине, выбив из ее горла кусок птицы.